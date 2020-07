Natuurpunt Vlaamse Ardennen organiseert vlinderwandeling Lieke D'hondt

06 juli 2020

10u16 0 Maarkedal Natuurpunt Vlaamse Ardennen leert wandelaars alles over vlinders tijdens een vlinderwandeling op zondag 12 juli. De activiteit past binnen de Grote Vlindertelling die in deze periode plaatsvindt.

De vlinderwandeling start met een bezoek aan een ecologische tuin en gaat nadien verder in natuurgebied Burreken. “Vlinders zijn graadmeters voor onze leefomgeving, ze vertellen ons iets over de kwaliteit van onze omgeving”, zegt Ronny De Clercq van Natuurpunt Vlaamse Ardennen. “Vlinderpopulaties kunnen verschillen van jaar tot jaar, daarom is het belangrijk elk jaar opnieuw tellingen uit te voeren. Met de Grote Vlindertelling kunnen we de verschillen zien per provincie en per streek. In de Vlaamse Ardennen is bijvoorbeeld het oranje zandoogje een soort die vaak voorkomt.” Naast vlinders tellen zullen de wandelaars ook uitleg krijgen over wat ze zelf kunnen doen voor de vlinders. “De juiste bloemen planten die veel nectar produceren en geen bestrijdingsmiddelen gebruiken in de tuin zijn een voorbeeld”, vertelt De Clercq.

De vlinderwandeling start op 12 juli om 14 uur aan de Stokstraat 54 in Maarkedal.