Nachtelijke vissendieven betrapt aan Visvijvers Nukerke: “In hun vlucht lieten ze niet alleen vissen en netten achter, maar ook... hun fles vodka” Ronny De Coster Lieke D'Hondt

03 mei 2020

13u46 0 Maarkedal Aan de visvijvers in Nukerke zijn in de nacht van zaterdag op zondag vissendieven aan het werk geweest. De twee werden betrapt, maar gingen op de loop. “Ze lieten in hun vlucht de al gevangen vissen, hun netten en een fles vodka achter”, getuigt Lieven Vandergheynst, die de mannen nog achterna is gelopen.

Het was rond kwart voor elf zaterdagavond, toen de eigenares van het natuurgebied en verblijfpark “Nukerkse Vijvers” lawaai hoorde bij de vijver. Ze belde haar zoon, die in de buurt woont.

Dikke karpers en brasems

“Toen ik hier aankwam, betrapte ik twee kerels bij de vijver. Ze hadden een net in het water gegooid om vissen te stelen. In een zak hadden ze al flink wat grote karpers en brasems verzameld. Toen ze me zagen, sloegen ze op de vlucht en lieten ze alles achter: niet alleen de al gevangen vis en hun net dat ze met een waterfles hadden verzwaard, maar ook een fles vodka. Ik ben die mannen nog achterna gehold, maar ze zijn kunnen ontkomen. Ook de politie heeft nog naar hen gezocht. Ze waren met een auto. We hebben die niet gezien, maar mijn moeder heeft hem horen vertrekken”, vertelt Lieven. Toen de nachtelijke dieven op de vlucht sloegen, is één van van hen gefilmd door een bewakingscamera. “Het waren Oost-Europeaanse types. Dat was te horen aan het taaltje dat ze onderling spraken. Het stelen van vissen uit vijvers is al volgens hem al een tijdje een plaag”, weet Lieven.