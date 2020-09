Motorrijder (23) 56 kilometer per uur te snel vlakbij rally: maand rijverbod LDO

18 september 2020

13u37 0 Maarkedal Een ritje op de motor heeft voor een 23-jarige man uit Maarkedal een staartje gekregen in de politierechtbank. De man reed 106 kilometer per uur waar hij 50 mocht. Hij moet zijn rijbewijs een maand inleveren.

De man reed op een zondagvoormiddag op zijn motor op een weg waar de snelheidslimiet was verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur omdat er een rally aan de gang was. Hij reed 106 kilometer per uur toen hij het flitstoestel passeerde. In de rechtbank hield hij vol dat het een momentopname was en dat hij enkel versnelde om te kunnen invoegen. De politierechter legt hem een boete van 480 euro en een rijverbod van één maand op.