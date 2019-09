Mobiele fruitpers staat vrijdag in Maarkedal Lieke D'hondt

18 september 2019

16u10 1

De mobiele fruitpers komt op vrijdag 20 september naar Maarkedal. Wie dat wil, kan tegen een vergoeding fruit laten persen tot sap. Je maakt wel best vooraf een afspraak op het nummer 0495/73.36.70 zodat je weet op welk moment je best langskomt om het fruit af te leveren. De mobiele fruitpers zal opgesteld staan achter het administratief centrum in Etikhove.