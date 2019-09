Milieuverenigingen en gemeente vragen inwoners van Maarkedal om bijenplekjes te maken Ronny De Coster

16u09 2 Maarkedal De natuurverenigingen Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt maken de gemeente Maarkedal en haar inwoners warm om zogenaamde bijenplekjes op te starten.

Zoek mee naar een plekje waar bijen nectar en stuifmeel vinden, waar ze kunnen nestelen en schuilen, waar geen gif voorkomt, waar een boom voluit mag groeien, waar geen worteldoek of bodemverharding ligt en dat te zien is vanaf de openbare weg, een fietspad of een voetweg, als inspirerend voorbeeld: dat is in een notendop de oproep die de natuurverenigingen in Maarkedal lanceren.

Te weinig ecologisch waardevolle plekken

“Wij maken ons zorgen omdat er nog altijd gif tegen insecten en onkruid wordt gespoten, ook al bezondigt de gemeente zich al enkele jaren niet meer aan die praktijk. Ook wordt er dikwijls worteldoek tegen onkruid gelegd, maar daardoor krijgen wilde kruiden die nochtans veel voedsel geven en streekeigen zijn, geen kans. Tegelijk zien we dat bijen en insecten in het algemeen het niet goed stellen bij gebrek aan ecologisch waardevolle plekken, legt Rita Van de Voorde uit.

Q-code voor elk plekje

“Plaatsen die als bijenplekjes kunnen dienen, zijn gevarieerde bloemperken, bloemenweides, bermen, akkerranden, solitaire bloeiende bomen, boomgaarden (liefst met hoogstambomen), groentetuinen, wilde plekjes met spontane begroeiing, begroeide muren en volgroeide graspartijen in het gazon”, licht Dirk Criel van Natuurpunt toe. Vrijwilligers van Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt bezoeken en beoordelen de potentiële bijenplekjes. Als ze geschikt bevonden worden, krijgen ze een paaltje met plaatje ‘Bijenplekje’ en een QR-code die naar een website verwijst. Op de website is een overzicht van alle erkende bijenplekjes en wat uitleg over het specifieke bijenplekje te vinden. Geïnteresseerden kunnen aan de hand van dit kaartje de plekjes bezoeken die hen het meeste aanspreken.

Week van de bij

Tijdens de ‘Week van de bij’ in juni 2020 zullen de Bijenplekjes officieel worden ingehuldigd. De gemeente Maarkedal geeft haar steun aan het project. Ook het ambachtelijk bedrijf Ohmr steunt het initiatief en zal de tegels ontwerpen en maken. Natuurpunt zorgt voor de houten paaltjes waar het plaatje en de QR-code op bevestigd wordt. Wie wil meewerken aan het project, potentiële bijenplekjes wil aangeven of meer inlichtingen over het project wil, kan terecht bij Milieufront Omer Wattez, Dijkstraat 75 in Oudenaarde of op milieufrontomerwattez.be.