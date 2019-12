Marché Flambé brengt geld in het laatje voor drie goede doelen Lieke D'hondt

08 december 2019

14u13 0 Maarkedal Het Marca in Maarke-Kerkem (Maarkedal) vormde zaterdagavond het decor voor Marcé Flambé van Maarkedal for Life. Verschillende verenigingen en handelaars verkochten er spullen voor het goede doel. De leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en Louie Louie zorgden voor de muzikale omkadering.

Marché Flambé is één van de acties van Maarkedal for Life, het overkoepelende initiatief van de Maarkedalse collega’s van de gemeentediensten en de OCMW-diensten. De opbrengst van alle acties gaat naar drie goede doelen: Team Neushoorn, Integratio en Give us a Break. “We zijn heel tevreden met de opkomst”, zegt Vanessa Deconninck. “We hadden niet verwacht dat ons initiatief zo veel interactie teweeg zou brengen, maar het is fantastisch. We weten nu al dat de totale opbrengst groter zal zijn dan we hadden gedacht.”