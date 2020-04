Man uit Ronse gekneld na klap tegen vrachtwagen in Nukerke: gewestweg afgesloten voor alle verkeer Ronny De Coster

14 april 2020

22u30 22 Maarkedal Op Rijksweg( (N60) in Nukerke is dinsdagavond rond halftien een zwaar verkeersongeval gebeurd. Politie en brandweer hebben de gewestweg in de richting Oudenaarde afgesloten voor alle verkeer.

Het ongeval gebeurde net voor de dorpskern van Nukerke. Een auto die reed in de richting Oudenaarde, week door een onbekende oorzaak van de weg af en botste tegen een vrachtwagen die op de parkeerstrook stond.

De chauffeur, een man uit Ronse, zat in zijn auto gekneld. Een team van de brandweerpost Oudenaarde had er een hele klus aan om het slachtoffer te bevrijden. Hij is bij de klap zwaargewond geraakt, maar verkeerde niet in levensgevaar. Alle verkeer vanuit Ronse wordt aan het kruispunt met de Ommegangstraat omgeleid.