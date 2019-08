Man bevangen door rook nadat mazouttank vuur vat bij slijpwerk in Schorisse Ronny De Coster

17u38 8 Maarkedal Aan de Hofveldstraat in Schorisse is vandaag een mazouttank in brand gevlogen toen een man probeerde om die met een slijpsmachine te verzagen. De man raakte bevangen door rook.

De 35-jarige man uit Horebeke had het plan opgevat om een oude mazoutketel achter een woning in de Hofveldstraat te ontmantelen. Het reservoir daarvoor te lijf gaan met een slijpmachine bleek niet het beste idee: vonken die bij het slijpwerk ontstonden, sloegen in de tank. De kleine hoeveelheid mazout die erin aanwezig was, vatte vuur.

Bevangen door rook

De man probeerde de vlammen nog zelf te blussen, maar had uiteindelijk toch de hulp nodig van de brandweer om het vuur te bedwingen. De man raakte bij het incident geïntoxiceerd door rook. Hij werd door een team van Vita-ambulance ter plaatse verzorgd en moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.