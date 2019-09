Mads maakt viergeslacht compleet Lieke D'hondt

01 september 2019

Jolien Vandendaele en Mathias Spileers uit Maarkedal werden op 3 april 2019 de trotse ouders van hun zoontje Mads. Een heuglijke gebeurtenis die extra bijzonder is voor de familie Spileers, want dankzij Mads is er nu voor de eerste keer een viergeslacht in de familie. Trotse overgrootvader Jozef en grootvader Patrick gaan met plezier op de foto met de jongste telg van de familie.