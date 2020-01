Maarkedalse kinderen vieren Driekoningen, volwassenen mogen in alle deelgemeenten op pad Lieke D'hondt

05 januari 2020

13u37 0 Maarkedal De Maarkedalse kinderen hebben dit weekend Driekoningen gevierd. Eerst trokken ze verkleed door de straten om deur aan deur te zingen in ruil voor een centje. Daarna ging het richting het Marca voor de discoshow met Raf Violi.

De prinsessen, agenten en actiehelden dansten er naar hartenlust. De komende dagen kunnen ook de volwassenen zich uitleven in de Maarkedalse deelgemeenten. Ze mogen verkleed langsgaan bij de open huizen. Dat kan op 5 januari in Maarke-Kerkem, op 10 januari in Schorisse, op 11 januari in Nukerke en op 13 januari in Etikhove. De gemeente biedt in elke deelgemeente een gratis consumptie aan. In Maarke-Kerkem is dat in ’t Hof Wijmenier, in Schorisse ’t Vijfde Wiel, in Nukerke ’t Stoofke en in Etikhove Den Engel.