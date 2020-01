Maarkedallers lopen Zotte Maandag in Etikhove Lieke D'hondt

22u46 0 Maarkedal In Etikhove (Maarkedal) hebben de inwoners Zotte Maandag gevierd. Vermomd als de meest gekke figuren trokken ze door de straten om bij verschillende open huizen aan te bellen en te genieten van de gastvrijheid van de bewoners.

Op Zotte Maandag laten de inwoners van Etikhove zich helemaal gaan. En zo gebeurt het dat je als gastheer of gastvrouw van één van de 22 open huizen met een tiental vermomde gasten op de sofa zit. Na een hapje en een drankje maken de onbekende gasten zich gelukkig wel bekend, om vervolgens in de auto te springen op zoek naar de volgende stopplaats. De Mannen van Etikhove zorgen in pop-up café Rondelle voor de afterparty.