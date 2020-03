Maarkedaller Jef Beernaert is overleden: “Een geëngageerde, lieve, eerlijke en gedreven man” Lieke D'hondt

25 maart 2020

16u43 0 Maarkedal Maarkedaller Jef Beernaert is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was een gekend en geëngageerd man in de gemeente: hij was onder meer koster, orgelist, lid van de seniorenraad en graag gezien actief lid van N-VA. “Hij stond altijd paraat, ook als het door zijn longziekte minder ging”, vertelt burgemeester en partijgenoot Joris Nachtergaele.

“Jef was iemand die altijd geëngageerd, lief, eerlijk en gedreven was”, vertelt Nachtergaele. “Op hem kon je altijd rekenen. Als er iets te doen was, was hij altijd van de partij en hij was altijd van onschatbare waarde. Hij bracht sfeer en stond altijd klaar om te helpen. Bij het Bal van de Burgemeester was hij bijvoorbeeld kassier, maar ook bij de opbouw wilde hij helpen. Ook al ging dat de laatste tijd moeilijker door zijn longziekte. Maar ondanks zijn ziekte bleef hij naar alle activiteiten komen. Hij wilde niet dat we zagen hoeveel hij aan het afzien was. Ik zal me hem ook altijd herinneren als een echte flamingant, zo nam hij tijdens de opstand in Catalonië een familie Catalanen in huis.”