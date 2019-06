Maarkedal zet sensibiliseringscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ in de verf met nieuwe spandoeken Lieke D'hondt

17u47 0 Maarkedal De Maarkedalse schepenen Isabel Van Quickelberghe (N-VA), Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) en Filip Meirhaeghe (Open Vld) vragen meer aandacht voor de veiligheid van paarden en ruiters op de baan. Ze zetten de sensibiliseringscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ in de verf met nieuwe spandoeken.

Paardenpunt Vlaanderen heeft eerder dit jaar al de sensibiliseringscampagne gelanceerd om de veiligheid van paarden en ruiters in het verkeer te verhogen. Maarkedal wil als landelijke gemeente waar ook nog traditionele ruiterommegangen plaatsvinden, daar nu ook zelf meer aandacht vestigen.“De komende weken gaan in Maarkedal de traditionele ruiterommegangen door in elk van onze deelgemeenten. Elke ruitervereniging zal deze spandoeken dus kunnen gebruiken om tijdens hun ruiterommegang op een zichtbare plaats te hangen”, legt schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe uit.

Als schepen van Dierenwelzijn trekt Frederik Van Nieuwenhuyze zich ook het lot van paard en ruiter aan. “Bestuurders weten vaak niet hoe ze moeten reageren als ze ruiters tegenkomen. Het is erg belangrijk dat ze afstand houden en de dieren niet laten schrikken.” Filip Meirhaeghe vindt het als schepen van Sport dan weer belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. “Mensen moeten op een veilige manier hun sport kunnen beoefenen en dat kan enkel als we in het verkeer met z’n allen nog meer rekening houden met elkaar. Nuttige tips voor zowel de ruiter als de andere weggebruikers vind je op www.sportenverkeer.be”, weet hij.