Maarkedal wil mondmaskers aankopen voor inwoners Lieke D'hondt

21 april 2020

15u26 4 Maarkedal Het gemeentebestuur van Maarkedal wil zelf herbruikbare mondmaskers aankopen en uitdelen om haar inwoners te beschermen tegen het coronavirus.

“We willen stoffen mondmaskers laten maken die we kunnen uitdelen”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Dat lijkt ons beter dan wegwerpmaskers die je maar een paar uur kan dragen. We wachten dus niet tot de federale overheid een initiatief neemt, we willen zelf voorzienig zijn.” Het is momenteel nog niet duidelijk of alle inwoners of slechts een deel een mondmasker zal krijgen. De gemeente is nog volop bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden.