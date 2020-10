Maarkedal vraagt aan Oudenaarde om Zevenbunderpad te verbreden: “Nu te smal om fietsers te laten kruisen” Lieke D'hondt

11 oktober 2020

12u22 4 Maarkedal Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) heeft in een brief aan de Oudenaardse schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) gevraagd het Zevenbunderpad te verbreden. “Veel wandelaars en fietsers hebben het pad ontdekt tijdens de coronacrisis, maar het is momenteel te smal om fietsers te laten kruisen en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties.”

Het Zevenbunderpad verbindt Oudenaarde met Maarkedal en is een populair alternatief voor wandelaars en fietsers. “Het pad wordt meer dan ooit gebruikt voor recreatieve doeleinden, maar ook voor woon-werkverkeer”, zegt Nachtergaele. “Een verbreding van het pad kan daarom niet alleen ons toerisme een boost geven, maar ook een puzzelstuk zijn voor het mobiliteitsvraagstuk in Leupegem. Een breder Zevenbunderpad kan de fietser en voetganger een veiliger alternatief bieden tussen Oudenaarde en Maarkedal.”

Opportuniteit

Een verbreding van het Zevenbunderpad zal volgens Nachtergaele ook het toerisme ten goede komen. “De impact van corona op de Vlaamse Ardennen mag niet onderschat worden. Als burgemeester is het ook mijn taak om in te spelen op de opportuniteiten van deze crisis. Wandelaars en fietsers komen van overal naar onze streek om te genieten van ons landschap. Dat biedt opportuniteiten voor de noodlijdende zelfstandigen en horeca in onze streek. Als lokale overheden moet het nu vooral ons doel zijn om slim te investeren zodat de lokale economie zich terug kan lanceren.”