Maarkedal verwelkomt nieuwe inwoners Lieke D'hondt

25 november 2019

11u28 0 Maarkedal De 315 nieuwe inwoners van Maarkedal hebben de kans gekregen om kennis te maken met hun gemeente. Ze kregen een uitnodiging om in het administratief centrum elkaar en de gemeente beter te leren kennen.

Na een woordje uitleg over de gemeente leidden de burgemeester en schepenen de nieuwe inwoners rond in het administratief centrum. Ook een aantal handelaars en verenigingen waren aanwezig om de nieuwelingen wegwijs te maken in het aanbod in Maarkedal.