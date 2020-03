Maarkedal toont samenhorigheid in Facebookgroep #Maarkedalhelpt Lieke D'hondt

15 maart 2020

16u58 9 Maarkedal Om de komende lastige weken wat te verlichten heeft de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) in zijn gemeente de Facebookgroep #Maarkedalhelpt gelanceerd.

In de groep kunnen alle Maarkedallers een teken van samenhorigheid en optimisme tonen. Er worden ook positieve en creatieve initiatieven in gedeeld om bijvoorbeeld de opvang van kinderen te organiseren of boodschappen te doen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. De Facebookgroep vind je hier.