Maarkedal schakelt tegen 2030 volledig over op led voor openbare verlichting Lieke D'hondt

23 oktober 2019

10u20 3 Maarkedal Maarkedal schakelt een versnelling hoger om de openbare verlichting te verledden. Een samenwerking met distributienetbeheerder Fluvius moet op financieel en ecologisch vlak een besparing opleveren.

De 1844 openbare verlichtingstoestellen in Maarkedal zullen in twaalf jaar tijd volledig vervangen worden door een led-alternatief. “We zullen per jaar 149 lichtpunten ombouwen om tegen 2030 alles te hebben vervangen door ledverlichting”, zegt schepen van Energie Filip Meirhaeghe (Open Vld). “Het gaat om een versnelde verledding, want als we zouden doorgaan op hetzelfde tempo als nu, dan zouden in 2030 nog maar 201 toestellen vervangen zijn.”

Het verledden zal het energieverbruik en de uitstoot van de openbare verlichting doen dalen en ook financieel is led-verlichting een goede zaak voor Maarkedal. “Het energieverbruik zal dankzij de versnelde ombouw evolueren naar 233.985 kilowattuur in 2030 tegenover 415.472 kilowattuur in 2018. De CO₂-uitstoot zal dan weer dalen van 92.932 kilogram naar 54.284 kilogram. Bovendien dragen we het verlichtingspark over aan distributienetbeheerder Fluvius, die de onderhoudskosten zal overnemen. We stappen ook in het ‘licht als dienst’-systeem wat de gemeente een netto cashvoordeel oplevert van 364.760 euro. Voor de overname van de toestellen krijgen we nog eens een overnameprijs van 43.064 euro, wat het totale voordeel op 407.824 euro brengt”, legt Meirhaeghe uit.

De nieuwe lichtpunten zullen ook slimmer zijn en zullen makkelijker aangepast kunnen worden. Op die manier kan de gemeente de lichten makkelijker dimmen op plaatsen waar minder licht nodig is.