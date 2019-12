Maarkedal richt werkgroep op om voetbaldossier uit het slop te halen Lieke D'hondt

18 december 2019

15u21 2 Maarkedal Er is een werkgroep opgericht om het voetbaldossier in Maarkedal op korte termijn in een stroomversnelling te brengen. Deze week nog zaten alle geïnteresseerden samen om het project op te starten.

Eén van de doelstellingen van het Maarkedalse gemeentebestuur is het vinden van een oplossing voor het aanslepende voetbaldossier. “Voor ons als gemeente is het duidelijk dat de Kortekeer de geschikte locatie is om uit te bouwen tot centrale voetbalsite. We hebben er ook al een extra stuk grond gekocht”, zegt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld). Omdat niet iedereen staat te springen om de twee voetbalploegen, KVV Vlaamse Ardennen en KSV Maarkedal, samen te brengen op één locatie, is nu een werkgroep opgericht. “Daarin is iedereen die het voetbal een warm hart toedraagt, welkom. We focussen ons dus niet langer op de besturen van de twee clubs, maar willen met een grotere groep streven naar een oplossing. Het is nog steeds niet de bedoeling om een fusie tussen de clubs op te dringen, maar de werkgroep zal wel de haalbaarheid van onze plannen op de Kortekeer onderzoeken.”