Maarkedal neemt deel aan World Cleanup Day Lieke D'hondt

19 september 2019

De gemeente Maarkedal neemt dit weekend deel aan de World Cleanup Day. Op 21 september ruimen vrijwilligers over de hele wereld zwerfvuil op in de straten. In Maarkedal kunnen de deelnemers bij de dienst Omgeving en Wonen grijpstokken en afvalzakken voor PMD en restafval ophalen. De gemeente haalt het verzamelde afval ook op na een telefoontje. Milieufront Omer Wattez verzamelt om 9 uur in de Hofveldstraat 34 in Schorisse en aan het Marca in Maarkedal. Wie met de milieuvereniging wil opruimen, kan zich inschrijven via joost@milieufrontomerwattez.be.