Maarkedal kan plots bijna 1.200.000 euro extra investeren Lieke D'hondt

21 oktober 2019

16u27 0 Maarkedal Het Vlaams regeerakkoord geeft 1.199.151,87 euro extra investeringsruimte aan Maarkedal. Met het geld wil de gemeente onder meer de lopende projecten zoals de opbouw van de Maalzaak, de kasseiwegendossiers en de dossiers rond riolering ten uitvoer brengen.

Het extra budget komt er omdat de Vlaamse overheid voor vijftig procent zal tussenkomen in de responsabiliseringsbijdrage voor de ambtenarenpensioenen en omdat er een nieuw Open Ruimtefonds komt om de gemeenten toe te laten de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. “Voor Maarkedal levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.085.919,25 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 50.871,02 euro en het OCMW Maarkedal 62.361,60 euro. Samen goed voor 1.199.151,87 extra investeringsruimte”, zegt schepen van Financiën Filip Meirhaeghe (Open Vld).

“We zijn tevreden dat we op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht krijgen. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren. Ondertussen zijn de eerste simulaties van de meerjarenplanning klaar en kunnen we bekijken welke concrete projecten we zullen uitvoeren in deze legislatuur. Lopende projecten zoals de Maalzaak, de kasseiwegendossiers en de rioleringen zullen in elk geval verder afgewerkt worden.”