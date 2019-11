Maarkedal is decor voor internationaal reclamespotje Lieke D'hondt

20 november 2019

18u36 0 Maarkedal Maarkedal zal binnenkort wereldwijd te zien zijn in een reclamespot van het Europese navigatiesysteem Galileo. En zo weten de inwoners meteen waarom er enkele maanden geleden een dinosaurus rondliep in Etikhove.

“Communicatiebureau Morris & Chapman heeft mij gecontacteerd in hun zoektocht naar een gemeente waar ze het reclamespotje mochten opnemen. Ze vonden niemand bereid waar ze een deel van de openbare weg en een parking mochten gebruiken. Mij kenden ze nog omdat ik als lobbyist heb gewerkt in Brussel, dus ik was er wel voor te vinden”, legt burgemeester Joris Nachtergaele uit. De naam Maarkedal komt nergens voor in het spotje, maar voor de inwoners is het wel leuk om hun gemeente te herkennen in het spotje dat wereldwijd vertoond zal worden. “Ook de opnames waren heel leuk. Plots liep er een dinosaurus over straat, dus nu weet iedereen eindelijk waarom”, zegt de burgemeester.