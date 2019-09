Maarkedal herstart succesvolle Tienertechniekacademie en begint ook met Juniortechniekacademie Ronny De Coster

12 september 2019

11u15 0 Maarkedal Na het succes van de vorige edities, zal er in Maarkedal ook in het voorjaar van 2020 opnieuw een Tiener Techniekacademie georganiseerd worden in samenwerking met Hogeschool Vives uit Kortrijk.

“Om nog meer jongens en meisjes te laten proeven van techniek hebben wij beslist om ook een Junior Techniekacademie te laten doorgaan. In een gezellige sfeer maken de leerlingen onder begeleiding van professionele techniekmentoren, kennis met gereedschappen en materialen en doen ze samen experimentjes met hun vrienden en vriendinnen”, legt schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe uit. De Junior Techniekacademie is er voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar en omvat tien workshops van anderhalf uur.

De lessen vinden plaats op woensdag van 13.30 tot 15 uur in het voormalige OCMW-gebouw aan de Etikhovestraat 1. De eerste sessie is op 25 september 2019. Inschrijven kan vanaf 14 september 2019 via www.techniekacademie-maarkedal.be/junior

De deelnameprijs bedraagt 60 euro, materiaal en verzekering inbegrepen.