Maarkedal herdenkt Wapenstilstand met plechtigheden Lieke D'hondt

08 november 2019

17u01 0 Maarkedal De gemeente Maarkedal herdenkt Wapenstilstand met plechtigheden aan de gedenkstenen in de verschillende deelgemeenten.

Op maandag 11 november is er om 8.40 uur een plechtigheid in Schorisse, om 9 uur in Maarke, om 9.20 uur in Etikhove en om 9.40 uur in Nukerke. Na het bezinningsmoment in Nukerke is er een dienst in de hoofdkerk.