Maarkedal for Life sportief afgetrapt met koers op rollen Lieke D'hondt

17 november 2019

16u15 0 Maarkedal Het was gezellig druk in de parochiezaal van Etikhove (Maarkedal) zaterdag. De organisatoren van Maarkedal for Life hebben er met een koers op rollen de aftrap hun actie gegeven. Wie het liever wat rustiger aan deed, kon scrunchies of sleutelhangers maken.

Het gemeentepersoneel van Maarkedal heeft een grote actie uitgewerkt voor de Warmste Week van Studio Brussel. Met heel wat uiteenlopende activiteiten zamelen ze geld in voor Team Neushoorn, Give Us A Break en Integratio. Maar liefst 32 duo’s kwamen fietsen voor het goede doel. Ze namen het tegen elkaar op in verschillende disciplines zoals een ploegentijdrit, proloog en afvallingskoers. Ook twintig kinderen kwamen hun snelle benen demonstreren. Aan sfeer geen gebrek in de parochiezaal. Een geslaagde start van Maarkedal for Life. Ook de online veiling is ondertussen van start gegaan. Daar kun je bieden op mooie items zoals gesigneerde koerstruitjes, etentjes of kunstwerken.

Alle info over de acties van Maarkedal for Life vind je op de website.