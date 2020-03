Maarkedal belt 598 oudste inwoners op om te luisteren hoe het met hen gaat Lieke D'hondt

15u16 4 Maarkedal Alle 65+’ers van Maarkedal hebben de afgelopen dagen een telefoontje gekregen van de dienst burgerzaken of de sociale dienst van de gemeente. Met de belronde wilde het gemeentebestuur nagaan wie extra hulp nodig heeft tijdens deze moeilijke periode.

De medewerkers van de gemeente belden 175 alleenstaanden en 423 gezinnen op. Wie niet bereikbaar was, kreeg een flyer in de bus. Uit de belronde blijkt dat de meeste 65+’ers in Maarkedal zelfredzaam zijn. Het was voor sommigen wel fijn om nog eens contact te hebben met de buitenwereld en anderen hadden concrete hulpvragen waar de gemeente een antwoord op tracht te bieden.

De belactie kadert in de drie B’s van het OCMW Maarkedal. De eerste B staat voor Belactie, de tweede voor de Babbellijn en de derde voor Bezorgdheden. Wie nood heeft aan een gesprek of bezorgd is over een kennis, vriend of familielid, kan terecht op de nummers 055/33.46.67 en 055/33.46.68.