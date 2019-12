Maarkedal bekijkt compensatieregeling voor georganiseerde doortochten: “Verzadigingspunt is bereikt” Lieke D'hondt

26 december 2019

11u30 0 Maarkedal De gemeente Maarkedal denkt erover na om een compensatie te regelen voor de vele doortochten van wielrenners, motards en oldtimers in de gemeente. De georganiseerde tochten kosten de gemeente veel tijd en geld.

“Er zijn op ons grondgebied jaarlijks zo’n 160 doortochten, of drie per weekend”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Ons personeel is dan ook bijna constant bezig met het aanduiden van parkeerverboden of het plaatsen van hekkens. De doortochten veroorzaken ook overlast op vlak van zwerfvuil, dus we willen bekijken hoe we op één of andere manier een compensatie kunnen regelen voor alle kosten die we er als gemeente aan hebben.” Alle doortochten verbieden, is evenwel niet aan de orde. “Het is belangrijk dat we wel iets tolereren, maar het verzadigingspunt is bereikt. We bekijken of we met een regionale aanpak tot een oplossing kunnen komen.”