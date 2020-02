Maarkedal bedankt vrijwilligers Lieke D'hondt

17 februari 2020

Het gemeentebestuur van Maarkedal heeft enkele van haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet. De vrijwilligers die in het woonzorgcentrum Ter Gauwen klaarstaan om te helpen en de helpende handen van de bibliotheek kregen een mooi bedankingsmoment in het gemeentehuis.