Maarkedal bedankt ‘control cruisers’ met borden aan het raam Lieke D'hondt

20 september 2019

16u40 0 Maarkedal Maarkedal neemt deel aan de actie ‘control cruisers’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Wie dat wil, kan een bord afhalen om de bestuurders die zich in hun buurt netjes aan de snelheidslimiet houden te bedanken.

De VSV heeft na een onderzoek een nieuwe, positieve term gelanceerd voor bestuurders die zich aan de snelheidslimieten houden in het verkeer. De ‘control cruisers’ verdienen volgens de Stichting ook een bedankje en dat komt er in de vorm van 10.000 borden. Maarkedal is nu één van de Vlaamse gemeenten die dergelijke borden zal verspreiden. Wie de voorbeeldige bestuurders in zijn of haar straat wil bedanken, kan een raambord ophalen bij de dienst Omgeving en Wonen in het Administratief Centrum in de Nederholbeekstraat.