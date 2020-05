Lokale ondernemers verenigen zich in middenstandsvereniging MiMa Lieke D'hondt

04 mei 2020

10u58 0 Maarkedal Vijf ondernemers uit Maarkedal hebben de nieuwe middenstandsvereniging MiMa opgericht. Ze willen op die manier de lokale middenstand ondersteunen en promoten zodat deze zich verder kan ontwikkelen en kan openbloeien.

Iris Langen, Greet Descamps, Lieve Vandergheynst, Robin Boast en Dirk De Rouck zijn de initiatiefnemers van MiMa. “De kleine en op lokale markt gerichte middenstanders hebben het steeds moeilijker om te overleven in de draaikolken van reclamestormen die alle hoeken van de maatschappij bereiken”, licht De Rouck toe. “In februari hebben we daarom beslist om een middenstandsorganisatie op te richten die we MiMa hebben gedoopt. We willen vanuit deze verenging de lokale middenstand duurzaam ondersteunen en promoten zodat deze zich verder kan ontwikkelen en kan openbloeien. We hopen een win-winsituatie te creëren voor de middenstanders en de verbruikers. Tegelijkertijd willen we lokale productie, de korte keten, duurzaam winkelen en winkelhieren stimuleren.”

MiMa plant alvast een eerste actie in juni, als dat mogelijk is binnen de coronamaatregelen. “Het zal een eenvoudige middenstandsactie zijn waarbij iedere klant per aankoop verricht in een deelnemende Maarkedalse zaak, kans maakt op meerdere waardevolle prijzen”, verduidelijkt De Rouck.