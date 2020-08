Liveoptredens van geplande kroegentocht mogen doorgaan Lieke D'hondt

06 augustus 2020

10u49 0 Maarkedal De geplande kroegentocht op 14 augustus in Etikhove (Maarkedal) kan in een zwaar afgeslankte versie toch nog doorgaan. Enkel de optredens in cafés In den Arend, De Zwarten Engel en Hofke ter Musse blijven overeind.

“Door de recentste coronamaatregelen moeten ook wij ingrijpende veranderingen doorvoeren”, zegt initiatiefnemer Luc Segers. “De pendelhuifkarritten die de toeschouwers gratis zouden vervoeren naar de kroegen vallen weg, net als het optreden in het pop-upcafé van de KLJ op de Stationsberg. In samenspraak met de burgemeester is beslist dat de liveoptredens bij de professionele reguliere horeca-uitbaters wel mogen doorgaan. De kroegentocht als evenement gelasten we dus af, maar drie van de vier kroegen mogen de individuele optredens wel zoals voorzien laten doorgaan.”

De optredens vinden plaats bij De Zwarten Engel, Hofke ter Musse en In den Arend. De toegang is gratis en de muziek start vanaf 19 uur.