Linde krijgt tweede leven als kunstwerk Lieke D'hondt

13 juni 2019

09u41 0 Maarkedal De eeuwenoude etageboom in Nukerke (Maarkedal) die de storm van zaterdag niet heeft overleefd, krijgt een tweede leven bij de Verbeke Foundation in Kemzeke. Het omgevallen deel van de boom wordt een kunstwerk, uit de overgebleven stam hoopt de gemeente een nieuwe boom te kunnen laten groeien.

De linde op de kruising tussen een aantal voetwegen in Nukerke was niet zomaar een boom. Het was een etageboom die op een bijzondere wijze gesnoeid was zodat er als het ware verdiepingen waren tussen de stam en de kruin. Een zeldzaam fenomeen in Vlaanderen, waardoor de 200 jaar oude linde als beschermd monument bestempeld werd. De Hollandse linde bleek evenwel niet beschermd tegen de hevige wind van afgelopen zaterdag. Om de boom toch niet verloren te laten gaan, zal de Verbeke Foundation zich erover ontfermen. De Nukerkenaars zullen hun geliefde boom met andere woorden later nog kunnen bezichtigen als kunstwerk in het museum.

Nieuwe boom

Ook op de plaats waar de boom stond heeft de gemeente plannen. Dat was twee eeuwen lang een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Nukerke en dat wil Maarkedal zo houden. Daarom zal een boomdeskundige helpen om met nieuwe scheuten van de overgebleven stam een nieuwe linde te laten groeien.