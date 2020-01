Leerlingen Vrije Basisschool Etikhove laten zangkunsten horen Lieke D'hondt

24 januari 2020

16u44 0 Maarkedal De leerlingen van de Vrije Basisschool Etikhove hebben zich een hele dag ondergedompeld in de wereld van muziek. Vier muzikanten van Koor en Stem kwamen liedjes aanleren en de school mocht de olympische koorvlam van de World Choir Games 2020 doorgeven.

De leerlingen van de lagere school in Maarkedal hebben een hele dag gezongen en gedanst. Als afsluiter van de dag mochten ze ook een slotconcert geven in een volgelopen Sint-Britiuskerk in Etikhove. “Onze school werd uitgeloot om tijdens dat concert de olympische koorvlam door te geven”, vertelt een trotse directrice Greta Van Maelsaeke. De vlam kondigt de World Choir Games 2020 aan, het grootste zangevenement ter wereld. “Een half jaar lang gaat de koorvlam van hand naar hand, zijn licht schijnend op de warmste, mooiste en meest speciale zanginitiatieven. Zo zal iedere stem een beetje aanwezig zijn op de openingsceremonie op 5 juli, waar de vlam de enige echte World Choir Games zal aansteken.”