Leerlingen Omer Wattez digitaliseren prentenboeken en lezen voor aan kleuters Lieke D'hondt

14 januari 2020

15u02 2 Maarkedal De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool Omer Wattez in Schorisse hebben zich van hun creatiefste kant laten zien. Tijdens de les media hebben ze prentenboeken gedigitaliseerd en de verhalen op YouTube geplaatst.

De leerlingen gingen aan de slag met bestaande prentenboeken. Samen met meester Lenny namen ze foto’s van alle pagina’s en kozen ze een geschikte lay-out voor hun digitale boeken. Ze spraken ook een tekst in. Dinsdagnamiddag mochten ze op bezoek in de kleuterklassen van de school om de verhalen voor te lezen. De digitale verhalen kunnen ook tijdens de volgende schooljaren gebruikt worden in de kleuterklassen. De creaties van de leerlingen bekijken kan op http://l5.omerwattez.be.