KVV Vlaamse Ardennen eert overleden speler Yannis (13) met memorial Lieke D'hondt

22 december 2019

15u41 5 Maarkedal Honderd voetbalploegjes hebben dit weekend in sportcomplex ’t Rosco in Ronse deelgenomen aan de eerste Memorial Yannis Ghistelinck. De Maarkedalse voetbalclub KVV Vlaamse Ardennen heeft het indoortoernooi vernoemd naar speler Yannis die afgelopen mei overleed aan kanker.

Ze zijn hem bij KVV Vlaamse Ardennen nog niet vergeten, hun nummer 97, hun Yannis. De jonge speler verloor na een jarenlang gevecht de strijd tegen kanker, maar voetballen was zelfs toen hij ziek was zijn favoriete bezigheid. Dat zijn voetbalclub nu een toernooi naar hem heeft vernoemd, zou hem ongetwijfeld fier hebben gemaakt. “Ik ben blij dat de club dit initiatief heeft genomen”, zegt zijn papa en jeugdcoördinator van KVV Vlaamse Ardennen Amaury Ghistelinck. “Ook hier zal Yannis nooit vergeten worden. Bovendien is het toernooi een groot succes. Er nemen honderd ploegen deel en we hebben er zelfs moeten weigeren. Ik ben ook blij dat alles goed verloopt en iedereen tevreden is.”