Kunstige wedstrijden in Maarkedalse bibliotheek voor Jeugdboekenmaand Lieke D'hondt

05 maart 2020

17u57 0 Maarkedal Maart is de Jeugdboekenmaand en ook de bibliotheek van Maarkedal doet mee. Het thema van dit jaar is ‘Wat is kunst?’ en de bezoekers kunnen deelnemen aan drie wedstrijden, georganiseerd door de bibliotheek en de Gezinsbond Maarkedal.

Voor de eerste opdracht kunnen kleine en grote kunstenaars een dakpan afhalen in de bibliotheek om die vervolgens om te toveren tot een kunstwerk. Er zijn geen limieten aan hoe je dat doet en alle werkjes worden nadien tentoongesteld in het gemeentehuis.

De tweede wedstrijd is er een voor klassen. Zij worden uitgedaagd om in groep een bestaand kunstwerk na te bootsen. De bewijzen daarvan mogen via foto’s of filmpjes overgemaakt worden aan de bibliotheek.

Tot slot is er ook een wedstrijd in de bib. Alle kinderen van de lagere school kunnen er een wedstrijdformulier afhalen en spelenderwijs strijden om een mooie prijs. In de wedstrijd maken de kinderen kennis met klassiekers in de kunst.

De deadline voor alle wedstrijden is 21 maart, de prijsuitreiking vindt plaats op 27 maart om 17 uur in de bibliotheek.