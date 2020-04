KSV Maarkedal stapt uit werkgroep over centralisatie voetbal: “Een gemiste kans” Lieke D'hondt

20 april 2020

17u17 0 Maarkedal Voetbalclub KSV Maarkedal heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep die zich inzet om een oplossing te vinden voor het voetbaldossier in Maarkedal. “Het is een gemiste kans voor de club, maar het brengt ons project niet in gevaar”, zegt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld).

Eind 2019 heeft het gemeentebestuur van Maarkedal een werkgroep opgericht om één centrale plaats uit te werken waar zowel voetbalclub KSV Maarkedal als KVV Vlaamse Ardennen zouden kunnen voetballen. In de werkgroep is plaats voor iedereen die het voetbal een warm hart toedraagt en ook de twee clubs waren in eerste instantie vertegenwoordigd. “Maar enkele vergaderingen heeft KSV Maarkedal besloten om uit de werkgroep te stappen”, zegt schepen Meirhaeghe. “Dat vind ik persoonlijk en als schepen heel jammer. We hadden gehoopt dat we op een constructieve manier zouden kunnen samenwerken. Het is een gemiste kans voor KSV om mee te werken aan ons project.”

“Het kan snel gaan”

Dat project zal zich als alles goed gaat situeren aan de bestaande velden aan de Kortekeer in Nukerke, uitgerekend de plek waar KSV Maarkedal momenteel speelt. Daar wil de gemeente de nodige infrastructuur uitbouwen om de twee clubs op één centrale locatie te laten voetballen op kunstgrasvelden. Dat is nodig omdat de clubs nu spelen en trainen op vier pleinen verspreid in de gemeente, die niet allemaal eigendom van de gemeente zijn en niet allemaal zijn ingekleurd als recreatiegebied.

Het huidige gemeentebestuur bewandelt al een tijd de piste van een centralisatie aan de Kortekeer en kocht naast het bestaande plein al een weide aan om extra ruimte te creëren. “Wij werken nog steeds door om het voetbal van Maarkedal aan de Kortekeer te centraliseren”, zegt Meirhaeghe. “Dat KSV niet meer in de werkgroep zit, verandert daar niets aan. Als wij beslissen dat KVV Vlaamse Ardennen ook naar de Kortekeer verhuist, dan kunnen zij daar niets aan veranderen.” De kans is bovendien reëel dat die verhuis er relatief snel zit aan te komen. “We hebben ondertussen al de financiële haalbaarheid en de inplanting bekeken en dat ziet er goed uit. Nu is het de beurt aan het ruimtelijk aspect en moeten we nagaan welke aanvragen er ingediend moeten worden. Maar aangezien het om recreatiegebied gaat, kan het vanaf nu snel gaan”, maakt Meirhaeghe zich sterk.