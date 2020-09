KSV Maarkedal kan zich niet vinden in project Sportpark Maarkedal: “We willen ook een betere situatie voor de jeugd, maar niet ten koste van onze club” Lieke D'hondt

03 september 2020

10u02 0 Maarkedal In de gemeenteraad van Maarkedal is het project Sportpark Maarkedal voorgesteld. Dat zal aan de Kortekeer komen en moet het voetbal in Maarkedal centraliseren. De vzw Sportpark Maarkedal wil er ook nieuwe sportfaciliteiten zoals een Finse piste en padelpleinen aanleggen. Voetbalclub KSV Maarkedal, dat momenteel thuis is op de terreinen aan de Kortekeer, kant zich tegen het voorstel.

Over het voetbal in Maarkedal is al veel inkt gevloeid. Momenteel spelen voetbalclubs KSV Maarkedal en KVV Vlaamse Ardennen op verschillende locaties verspreid in de gemeente, maar enkel de pleinen aan de Kortekeer zijn niet zonevreemd. De gemeente wil daarom alles wat met voetbal te maken heeft verhuizen naar de site aan de Kortekeer in Nukerke. KSV Maarkedal, dat daar momenteel als enige haar wedstrijden afwerkt, kan zich niet vinden in het voorstel dat op tafel ligt. De vertegenwoordigers van de club stapten zelfs uit onderhandelingen, terwijl KVV Vlaamse Ardennen wel nog in vertegenwoordigd is in de vzw Sportpark Maarkedal. “Wij willen ook een betere situatie voor de jeugdvoetballers, maar niet ten koste van onze eigen club”, klinkt het bij KSV Maarkedal. “De aanleg van twee voetbalterreinen is gewoon te weinig. We zien niet in hoe 190 jeugdspelers, twee beloftenploegen en twee eerste elftallen hun trainingen en wedstrijden zullen kunnen afwerken. Als we vragen naar trainings- en speelschema’s krijgen we slechts vage antwoorden. Ons voorstel om elke club één veld toe te wijzen is ook afgewezen. Dat lijkt ons nochtans belangrijk om de nodige publiciteitspanelen aan te brengen voor onze sponsors.”

In gebreke gesteld

KSV Maarkedal vindt het ook vreemd dat niet de gemeente het grootste deel van de kosten van het project draagt, maar wel de vzw Sportpark Maarkedal. “Ons inziens is het toch de bedoeling dat de gemeente een infrastructuur voorziet en daar de mogelijkheid geeft aan beide voetbalclubs om hun activiteiten te beoefenen. Dat is nu niet het geval, het lijkt alsof de gemeente het aan KVV Vlaamse Ardennen overlaat om er met de hulp van een subsidie een handelsactiviteit te laten ontplooien. Bovendien blijkt ook dat alle inkomsten van de kantineverkoop naar de overkoepelende vzw zullen gaan om de lening terug te betalen, maar welke provinciale voetbalclub is leefbaar zonder deze inkomstenbron? Dit project lijkt ons dus niet haalbaar zonder een fusie.” KSV Maarkedal heeft ondertussen de gemeente in gebreke gesteld omdat ze niet voorziet in een degelijke infrastructuur voor de voetbalclubs. Om die reden is de club ook uit het overleg gestapt.