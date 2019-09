KoMop Maarkedal is zwerfvuil beu en wil dat bestuur resultaten anonieme camera bekendmaakt Lieke D'hondt

15u38 1 Maarkedal Oppositiepartij KoMop Maarkedal vraagt aan het gemeentebestuur om extra in te zetten op de preventie van sluikstorten. Gemeenteraadslid Steven Thomas vraagt daarom om bekend te maken waar de anonieme camera sluikstorters heeft betrapt en hoeveel mensen betrapt zijn.

“Het huidige bestuur wil verder inzetten op de vergroening van het landschap”, zegt Steven Thomas. “Dat gebeurt onder meer door het aanplanten van bomen, maar dat is niet voldoende als er niet wordt ingezet op de aanpak en preventie van sluikstort. KoMop Maarkedal heeft in het voorjaar de Onderbossenaarstraat, Langekouter en Weitstraat opgeruimd. Eén aanhangwagen vol afval was hiervan het trieste resultaat. Ook tijdens de World Cleanup Day hebben we ons ingezet, jammer genoeg met hetzelfde resultaat: een berg afval.”

Ontradend effect

Thomas vraagt nu aan het gemeentebestuur om de resultaten van de anonieme camera die sluikstorters opspoort, bekend te maken. “We moeten naast repressie ook inzetten op preventie. Door aan te kondigen waar er is gecontroleerd, kan een ontradend effect optreden. We stellen ook voor om via sociale media en in het magazine Publiek bekend te maken hoeveel sluikstorters betrapt zijn.”

Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) is niet van plan alle resultaten bekend te maken. “We kunnen de identiteit van de overtreders alvast niet meedelen. Bovendien willen we ook niet steeds bekendmaken waar we controleren omdat we vrezen dat het probleem zich dan zal verplaatsen naar andere locaties. We kunnen wel overwegen om af en toe enkele resultaten mee te delen aan de inwoners.”