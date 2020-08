KLJ Nukerke maakt nieuwe start: “Met respect voor glorieuze verleden KLJ Nukerke en blik op de toekomst” Lieke D'hondt

31 augustus 2020

14u36 0 Maarkedal De Maarkedalse deelgemeente Nukerke krijgt opnieuw een KLJ. De jeugdbeweging was er decennialang heel populair, maar hield enkele jaren geleden op met bestaan. Onder impuls van een tiental enthousiaste jongeren krijgt de KLJ vanaf september een tweede leven.

De KLJ in Nukerke zag negentig jaar geleden het levenslicht. “De jeugdbeweging groeide uit tot de grootste en bekendste uit de streek”, vertelt Stef Lippens. “Maar enkele jaren geleden ging de stekker eruit en doofde het verenigingsleven in het dorp langzaam uit.” Ondertussen is er opnieuw vraag naar een lokale jeugdbeweging en dus hebben een tiental enthousiastelingen besloten om de KLJ in Nukerke nieuw leven in te blazen. “We willen met de KLJ het dorpsgevoel opnieuw versterken en kinderen de tijd van hun leven geven”, zegt Stef. “Kinderen hebben, zeker tijdens deze crisis, nood aan ontspanning. Conform de maatregelen zullen we er dan ook alles aan doen om hen samen met hun ouders veilig te ontvangen. Wij willen dat ouders hun kind op zondagnamiddag veilig kunnen afzetten om ze daarna moe maar voldaan terug mee naar huis te nemen. We beschikken over een enthousiast en verantwoordelijk team van jonge mensen met een hart voor het verenigingsleven in Nukerke. Met respect voor het glorieuze verleden van KLJ Nukerke en een blik gericht op een mooie toekomst voor ons dorp staan we opnieuw klaar.”

Startdag

De eerste activiteit van de nieuwe KLJ staat gepland op zaterdag 26 september. Tussen 14 en 17 uur kunnen kinderen vanaf 6 jaar kennismaken met het team en de jeugdbeweging. De startdag vindt plaats in De Talentenboog, de vrije basisschool in Nukerke aan Lindeke. Daarna zal de jeugdbeweging om de twee weken activiteiten organiseren op zondagnamiddag.