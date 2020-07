Kleuters van basisschool Omer Wattez krijgen nieuwe klasjes die uitkomen op grote serre Lieke D'hondt

09 juli 2020

11u33 2 Maarkedal Nu de leerlingen en leerkrachten vakantie hebben, is er aan basisschool Omer Wattez in Schorisse (Maarkedal) heel wat andere bedrijvigheid aan de gang. De aannemer is er gestart met de bouw van de nieuwe lokalen voor de kleuterafdeling.

Algemeen directeur van Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen Dirk Moulart en directeur van Omer Wattez Stan De Wolf kregen de eer om de eerste steen van de nieuwbouw voor de kleuters te leggen. Het gebouw is een ontwerp van architect Koen Matthys, maar ook de kleuterjuffen van Omer Wattez kregen heel wat inspraak. Opvallend is de grote ‘serre’ die vooraan aansluit op het gebouw. Daar zullen op elk moment extra activiteiten, speelmomenten en leermomenten kunnen plaatsvinden. De klassen in de nieuwbouw staan ook allemaal met elkaar in verbinding via schuifdeuren en er is een atrium voorzien, een open ruimte met zijdelingse zitplaatsen waar de kleuters kunnen optreden, toneelspelen en hun creativiteit de vrije loop kunnen laten.

Verhuizen in 2021

Buiten zullen de kinderen niet enkel op de verharde speelplaats kunnen spelen. Er komt ook speelnatuur waar ravotten, hutten bouwen en spelen met natuurlijke elementen centraal zullen staan. “De verhuis naar de nieuwbouw staat gepland in augustus 2021”, vertelt directeur Stan De Wolf. “We hopen dat de gemeente Maarkedal dan snel start met de renovatie van de Kolpaartstraat, zodat er rond het nieuwe gebouw ook een veilige verkeersomgeving ontstaat. Later staat ook nog een nieuwbouw op de plaats van het huidige hoofdgebouw op de planning.”