Kleine brand in Hasselstraat Lieke D'hondt en Ronny De Coster

27 juli 2019

De brandweer heeft rond 18.30 uur een interventie uitgevoerd bij een boerderij in de Hasselstraat in Maarke-Kerkem (Maarkedal). Er was een kleine brand die al snel onder controle was. Er kwam ook een ambulance ter plaatse om de bewoners bij te staan, maar er vielen geen zwaargewonden.