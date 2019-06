Katrien en Nelis jagen droom na met bioboerderij De Zaailing: “Het hele jaar door groenten kweken, dit verhaal klopt helemaal voor ons” Lieke D'hondt

10u29 0 Maarkedal Het heeft iets zuiders, de bioboerderij van Katrien Dobbelaere in de Zakstraat in Maarkedal. In de volle zon en met een strooien hoed op haar hoofd, kweekt ze met veel liefde tientallen soorten groenten, kruiden. “Het viel me op hoe mooi de Vlaamse Ardennen zijn. Daaruit zijn de kriebels ontstaan om hier met een eigen boerderij te starten.”

Het zijn spannende tijden voor Katrien Dobbelaere en haar vriend Nelis Schiettecatte uit Maarkedal. Voor het eerst kunnen ze groenten oogsten van hun eigen bioboerderij De Zaailing in Nukerke. Die startte Katrien op na een aantal omzwervingen bij andere biolandbouwbedrijven. “Mijn passie voor landbouw is ontstaan toen ik zo’n tien jaar geleden van Gent naar het platteland ben verhuisd”, vertelt Katrien. “Ik ben toen begonnen met een moestuin. Ik werkte nog in de horeca, maar ik vond het altijd jammer om mijn werk in de tuin te stoppen om ’s avonds mee te draaien in de service. Ik wilde graag mijn beroep maken van de landbouw en heb mijn eerste stappen gezet als seizoenarbeider en later als vennoot bij bioboerderij De Zonnekouter. Het was een wereld die open ging voor mij, na een lange zoektocht en tien jaar hoppen van de ene job naar de andere. De biolandbouw greep me meteen helemaal vast en ik ben zes jaar gebleven bij de Zonnekouter.” Een verhuis naar de Vlaamse Ardennen wakkerde een nieuwe droom aan bij Katrien: een eigen boerderij. “Het viel me op hoe mooi de streek hier is en het begon te kriebelen om de stap te wagen en zelf een boerderij op te starten. Toen dit stuk grond van twee hectare vorig jaar vrij kwam, ben ik gesprongen.” Omdat het perceel vroeger niet voor biolandbouw werd gebruikt, maar wel voor gangbare landbouw, moet Katrien nog een omschakelingsperiode doorlopen. “Dat duurt twee volledige teeltjaren. Vanaf het derde jaar zijn onze producten pas biologisch, ook al telen we nu al volgens de biologische methode en moeten we aan de regelgeving rond bio voldoen.”

Katriens vriend Nelis werd in de aanloop naar de opstart van de boerderij zo enthousiast dat hij besloot zijn restaurant Den Engel te verkopen en mee in de boerderij te stappen. “Ik heb altijd van de natuur gehouden en nu volg ik de liefde. Ik keer nog meer terug naar de basis: in plaats van gerechten te maken, lever ik nu de verse groenten aan horecazaken en buurtwinkels”, vertelt Nelis.

48 soorten groenten

Ondertussen zitten de eerste zaden en planten de grond en kunnen Katrien en Nelis zelfs al de eerste groenten oogsten. “We gaan een jaar rond groenten kweken. Dat kunnen we doen omdat we ook tunnelteelt voorzien. Op die manier verlengen we de seizoenen omdat de temperatuur in de tunnels hoger is. We hebben 48 soorten groenten en enkele kruiden die we leveren aan horecazaken en buurtwinkels”, vertelt Katrien trots. “We zijn nog maar pas begonnen, maar het verhaal klopt voor mij. Er is op een paar maand tijd al veel veranderd. Zeer boeiend om alles wat in mijn hoofd zat vorm te zien krijgen. We hebben nu een halve hectare bewerkt, maar ondertussen zijn we ook nog bezig met enkele technische aspecten, zoals elektriciteit en het watersysteem. Dat is uiteraard heel belangrijk. Toen de eerste zaden en planten hier begin mei in de grond gingen, was het watersysteem nog niet in orde. We hebben de eerste weken elke plant manueel water moeten geven. Dat was heel tijdrovend, maar het resultaat mag er zeker zijn.” Het perceel zelf willen Nelis en Katrien ook diverser maken. “Met extra bloemen en hagen zullen we meer nuttige insecten en bijen aantrekken. Dat is goed voor de biodiversiteit en zorgt meteen voor de bevruchting van de groenten.”

Sociaal contact

De nieuwe bioboerderij trekt ook de aandacht van de buren van het perceel. “We hebben een leuk contact met de buurt. Ik hoef hier zeker niet op een eilandje te zitten. Het is een meerwaarde dat ons project ook een sociaal aspect heeft. Mensen vragen zich af wat we hier aan het doen zijn en ze komen langs voor een praatje. Op termijn zijn we zelfs van plan om aan thuisverkoop te doen. Buurtbewoners zullen dan op het veld groenten kunnen kopen”, zegt Katrien. “We merken dat daar meer en meer vraag naar is. Mensen zijn op zoek naar lokale groenten, ze willen nog eens een lekkere tomaat proeven en ze willen weten waar die vandaan komt”, vult Nelis aan.

De evolutie van De Zaailing is ook te volgen op Instagram en Facebook.