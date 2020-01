Kapellefeestencomité herstelt traditie van de geutelingen Lieke D'hondt

18 januari 2020

14u38 2 Maarkedal Het Kapellefeestencomité herstelt in Maarke (Maarkedal) de traditie van de geutelingen. Op zondag 26 januari is iedereen om 15 uur welkom in de Sint-Vincentiuskapel voor de misviering met koor Ecclesia Nova, daarna serveert het comité vanaf 16 uur geutelingen in de cafetaria van woonzorgcentrum Haagwinde in de Hasselstraat 7.

“Geutelingen en het feest van de heilige Vincentius in Maarke zijn aan elkaar gelinkt, maar de traditie is enkele jaren in onbruik geraakt”, zegt Fernand Maes van het Kapellefeestencomité. “Dit jaar nemen we de draad weer op. We mogen gebruikmaken van de cafetaria van woonzorgcentrum Haagwinde. De opbrengst van de geutelingen gaat naar het onderhoud van de Sint-Vincentiuskapel.”