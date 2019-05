Joris Nachtergaele zal verkiezingsbelofte nakomen en plant 7.958 bomen, evenveel als hij voorkeurstemmen kreeg Lieke D'hondt

27 mei 2019

12u12 2 Maarkedal De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) is wellicht de enige kandidaat die bij de verkiezingen op veel stemmen hoopte, maar dan ook weer niet te veel. Hij deed namelijk de belofte om voor elke stem die hij zou krijgen een boom te planten. Maar dat kost ook geld: 1 euro per boom. Het zijn er 7.958 geworden.

“Ik ben bijzonder fier op het resultaat dat N-VA hier in Maarkedal haalt. We gaan er voor het Vlaams parlement met 7,3 procent op vooruit, terwijl we in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen stemmen hebben verloren. Ook zelf heb ik meer stemmen gehaald dan ik had verwacht. Ik had gerekend op 5.000, maar het zijn er een kleine 8.000 geworden.”

De populaire burgemeester zal dus diep in de buidel mogen tasten om een bos aan te planten. “Voor mijn portemonnee zal het iets minder aangenaam zijn, maar ik ga mijn belofte zeker uitvoeren. In de weide achter mijn tuin kan ik duizend tot 1.500 bomen kwijt, maar ik zal nog een drietal hectare nodig hebben voor de andere bomen.”

Najaar

Waar die precies zullen komen, weet Nachtergaele nog niet. “Ik heb wel al een paar ideeën, maar die moeten we eerst nog verder bespreken. Ik denk wel dat we in het najaar al zullen kunnen beginnen met planten.”

Nachtergaele stond bij de Vlaamse verkiezingen op de eerste opvolgersplaats. Hij is dus niet verkozen, maar kan wel een zitje in het Vlaams parlement krijgen als een verkozen lid van zijn partij zijn of haar mandaat niet kan uitvoeren.