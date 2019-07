Jongeren slaan tenten op in woonzorgcentrum Haagwinde: “Leuk om te zien hoe de bewoners openbloeien” Lieke D'hondt

04 juli 2019

12u44 2 Maarkedal De gemiddelde leeftijd in woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke-Kerkem (Maarkedal) is behoorlijk gedaald de laatste dagen. Een groep van 21 enthousiaste jongeren logeert sinds dinsdag in het woonzorgcentrum en duikt vier dagen lang in de leefwereld van de bewoners.

De geur van lekkere verse soep hangt in de gangen van woonzorgcentrum Haagwinde in de Hasselstraat. In de therapiekeuken zijn jongeren samen met de bewoners aan de slag om verse soep en cake te maken. Wat verderop leggen enkele jongeren de laatste hand aan hun zelfgemaakte limonade. De activiteiten maken deel uit van een kamp dat sinds dinsdag is neergestreken in het rusthuis. De deelnemers, allemaal tussen 9 en 15 jaar oud, logeren in tenten in de tuin van het woonzorgcentrum. “Het zijn kinderen van werknemers, maar ook kleinkinderen en achterkleinkinderen van bewoners of leerlingen van de scholen hier in de buurt”, vertelt directeur Koen De Smet. “Het kamp is al aan de tiende editie toe en we hoeven geen reclame meer te maken. Het is steeds volzet.”

Het recept van het kamp is even eenvoudig als succesvol: de jeugd logeert in het woonzorgcentrum en doet overdag activiteiten met de bewoners. “Een mooi voorbeeld van een intergenerationele activiteit.”

Snoepjes en wandelingen

“Nu zijn we bezig met soep en cake maken, straks doen we in de tuin een zintuigenwandeling. Dan nemen we elk een bewoner in de arm en gaan we op ontdekking in de tuin”, vertelt Riyana enthousiast. “En woensdag zijn we gaan wandelen in het dorp. We mochten de bewoners begeleiden in hun rolstoel. Heel plezant, maar wel lastig. Vooral bergop”, voegt Anke eraan toe. Verblijven in een woonzorgcentrum is een nieuwe ervaring voor de jongeren, iets wat ze op bezoekjes aan overgrootouders en grootouders na niet kennen. “Ik vind het leuk om eens te zien hoe de mensen hier leven. Je ziet hen helemaal openbloeien als je ze beter leert kennen”, vertelt Mila. “Al is het voor mij wel een beetje dubbel. Mijn opa woonde hier ook tot hij vorig jaar is overleden. Het is leuk om de andere bewoners nog eens terug te zien, maar tegelijk ook een beetje moeilijk.”

De bewoners zijn het ook eens: zo veel bezoek doet deugd aan het hart. “Het is ongelooflijk plezant om zo’n jonge mensen bij ons te hebben”, vertellen ze tijdens het koken. “Ze komen ook regelmatig op bezoek op de kamer om snoepjes te eten, dus onze voorraad slinkt snel”, lachen ze.

Vrijdag breken de jongeren hun kamp weer op, maar een definitief afscheid is het niet. “We komen na het kamp zeker nog eens langs om de bewoners te bezoeken”, beloven Mila, Riyana en Anke.