Jong Vld Maarkedal en Liberale Vrouwen Maarkedal organiseren gezinsdag Lieke D'hondt

13 augustus 2019

10u20 4 Maarkedal Jong Vld Maarkedal en de Liberale Vrouwen Maarkedal organiseren samen een gezinsdag. De vierde editie van het evenement vindt plaats op zondag 18 augustus vanaf 14 uur op het provinciaal domein Heynsdaele in Ronse.

“Op deze rustige locatie omgeven door bos, trekken we een heus speeldorp op”, zegt Kim D’hondt. “Er zal onder andere een gocartparcours zijn voor kinderen van alle leeftijden, een springkastelendorp, een ballenbad, grime-stand en een fotozoektocht. We organiseren ook knutselworkshops. De dag afsluiten doen we met een aperitief en barbecue.”

Kaarten voor de gezinsdag kosten 8 euro, inschrijven kan via www.jongvldmaarkedal.be of www.liberalevrouwenmaarkedal.be.