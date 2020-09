Jochen Van Wambeke (KVV Vlaamse Ardennen) na assist en goal bij eerste basisstek ooit: “Even euforisch” Hans Fruyt

17 september 2020

18u30 0 Maarkedal Bij zijn eerste basisplaats ooit groeide Jochen Van Wambeke (20) bij KVV Vlaamse Ardennen uit tot matchwinnaar. In de midweekwedstrijd tegen Grembergen bood hij kort na de rust Amrani Ndikumana de gelijkmaker aan. Tien minuten voor tijd zette hij zelf de beslissende 2-1 op het bord.

Ooit droomde Jochen Van Wambeke van een basisplaats in het eerste elftal van KSV Oudenaarde. Hij maakte drie seizoenen deel uit van de A-kern van trainer Stefan Leleu, kwam nauwelijks aan spelen toe en hield het er voor bekeken. “Twee keer mocht ik invallen: in eerste amateurklasse tegen Virton en tegen Patro Eisden Maasmechelen, telkens vijf minuutjes”, herinnert Van Wambeke zich. “In mijn derde seizoen A-kern kreeg ik geen enkele speelminuut. Dan was het tijd voor iets anders. Ik trok naar Dikkelvenne. Ook daar werd het niets. De concurrentie op het middenveld was er moordend. Dus keerde ik terug naar mijn moederploeg KVV Vlaamse Ardennen. Dat we onze openingsmatch van de nieuwe competitie op het veld van Oudenaarde mochten afwerken was een speling van het lot. Tegen Grembergen werd het voor mij heel emotioneel.”

Sterke tweede helft

De bezoekers, nieuw in eerste provinciale en met ex-KSVO’er Dieter Van Tornhout in de spits, klommen kort voor de rust vanop de stip op voorsprong. “Het eerste halfuur was het bikkelen, we konden enkel wat kleine kansjes afdwingen”, analyseert Van Wambeke. “In een duel met Dominique Singeot ging Dieter Van Tornhout in de grote rechthoek neer. Een beetje ongelukkig, want volgens mij had de scheidsrechter ook een overtreding in het voordeel van Domi kunnen fluiten. Trainer Pascal Jouret pompte ons tijdens de rust moed in. Ik trapte een voorzet op het hoofd van Amrani Ndikumana die ons kort na de hervatting al langszij bracht. Daarna stond nog slechts één ploeg op het veld. Toch hadden we op een scherpe counter van Grembergen een sterke doelman Niels De Prez nodig om overeind te blijven. Kort nadat ik een opgelegde kans liet liggen, kon ik met mijn mindere rechter scoren. Dan was ik even in euforie. Na mijn applausvervanging kwamen we goed weg, want een bal van de bezoekers viel nog tegen de lat.”