Jerusalema challenge? Geen probleem voor leerlingen VBS De Talentenboog Lieke D'hondt

18 september 2020

17u54 0 Maarkedal De leerlingen van VBS De Talentenboog in Nukerke (Maarkedal) hebben vrijdagnamiddag hun beste dansbewegingen bovengehaald. Lieze en Kato, twee leerlingen van het zesde leerjaar gingen de uitdaging aan om de hele school het dansje op de hit Jerusalema aan te leren.

“Iedereen kent inmiddels wel de populaire dans ‘Jerusalema’”, vertellen Kato en Lieze. “Het lied is gebaseerd op een Zuid-Afrikaans gospellied. Dat gaat over Jeruzalem, de stad waar joden, moslims en christenen samenleven. Omwille van de mooie boodschap in het lied, samen één, willen we graag meedoen aan deze hype. De betekenis van het lied staat voor vrede in de hele wereld. Heel de wereld kent het dansje al, dus wij konden niet achterblijven. Elke speeltijd heeft het liedje opgestaan, zodat iedereen mee kon dansen. De klas van 5 en 6 danste ook altijd mee zodat de anderen konden kijken of ze het juist deden. We hebben ook de juffen en meesters uitgedaagd, dus zij hebben ook mee gedanst.”

Het resultaat van de uitdaging mocht gezien zijn. Alle leerlingen, inclusief de allerkleinsten gaven het beste van zichzelf. Conclusie: uitdaging geslaagd.



