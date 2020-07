Jaarlijkse traditie wordt niet onderbroken: ruiterommegang in Nukerke ondanks coronacrisis Lieke D'hondt

20 juli 2020

10u17 0 Maarkedal De ruiterommegang in Nukerke is in alle stilte en rust afgelopen weekend toch doorgegaan. De Koninklijke Ruitervereniging Sint-Michiel organiseert de ommegang jaarlijks en ook dit jaar is de wijding geëerbiedigd.

Ook de coronacrisis kan de ruiterommegang in Nukerke niet stoppen. Sinds 1952 verzamelen de ruiters met hun paarden op de derde zondag van juli in Nukerke om gezegend te worden en vervolgens een ommegang te doen in de gemeente. Ook in deze bijzondere tijden werd er, rustig en zonder veel publiek, een ommegang georganiseerd.